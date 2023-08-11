У Боснії висунули звинувачення сепаратисту Додіку

Боснія висунула звинувачення лідеру сербських націоналістів Мілораду Додіку через невиконання рішень міжнародного посадовця, який наглядає за встановленням миру в країні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Klix.ba, повідомила в п'ятницю державна прокуратура.

У Боснії будь-яка посадова особа, яка не виконує рішення міжнародного Верховного представника або перешкоджає їх виконанню, може бути ув'язнена на термін від шести місяців до п'яти років. Такі правила діють, щоб запобігти загостренню і потенційний війні.

Протягом останніх двох років Додік намагався відокремити Республіку Сербську, де домінують серби, від Боснії і неодноразово критикував своїх політичних опонентів і західних послів.

Додік, який має тісні зв'язки з Росією, минулого місяця підписав два закони, які у підсумку Верховний представник Крістіан Шмідт скасував. Він заявив, що ці закони суперечать конституції Боснії та умовам мирної угоди.

Один із цих законів призупинив дію рішень Конституційного суду Боснії, а другий – припинив публікацію указів і законів мирного посланника в офіційному віснику Республіки Сербської.

Прокуратура також висунула обвинувачення проти керівника офіційного вісника Мілоша Лукіча.

Додік, який є президентом Республіки Сербської, давно виступає за відокремлення регіону. У липні він пригрозив провести референдум про відокремлення.

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