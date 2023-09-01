Боснийские сербы обещают блокировать дороги из-за уголовных дел против Додика
В Республике Сербской в пятницу анонсировали блокирование ключевых дорог между двумя энтитетами Боснии и Герцеговины после выдвижения президенту РС Милораду Додику двух уголовных обвинений.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
Организаторы протеста имеют целью в пятницу в 19:00 по Киеву заблокировать на полчаса движение на четырех дорогах, соединяющих Республику Сербскую и Федерацию Боснии и Герцеговины.
Также планируются митинги в Сараево – столице Боснии и Герцеговины. Изначально протестующие планировали митинговать возле Государственного суда Боснии, но полиция запретила это из соображений безопасности.
"Мы хотим сказать, что обвинение (против Додика. – Ред.) является политическим и направлено на то, чтобы помешать президенту РС выполнять свои функции", – сказал один из организаторов протеста Джордже Раданович.
В начале июля президент Республики Сербской подписал закон, который позволяет боснийским сербам игнорировать решения, принятые высоким представителем в БиГ Кристианом Шмидтом – он, согласно Дейтонским мирным соглашениям, является высшим должностным лицом страны.
Шмидт отменил закон, но Додик все равно его подписал. В связи с этим прокуратура БиГ в начале августа возбудила против президента Республики Сербской уголовное дело, но его еще не утвердил Верховный суд БиГ.
Додик, который является президентом Республики Сербской, давно выступает за отделение региона. В июле он пригрозил провести референдум об отделении. Он отказывается признавать полномочия Шмидта с тех пор, как эта должность потеряла поддержку ООН благодаря вмешательству России и Китая.
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