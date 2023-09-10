По всій Фінляндії відбулися акції протесту проти уряду
Неділя, 10 вересня 2023, 19:56
По всій Фінляндії у вихідні відбулися акції протесту проти расизму та політики скорочень уряду.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
У суботу марші відбулися в Тампере, Котка, Коувола та Лаппеенранта. Учасники протестної акції в Тампере вимагали відставки уряду.
Організатори демонстрації в Тампере звинуватили уряд у прийнятті ультраправого екстремізму та расизму, а також поглибленні соціальної нерівності.
Демонстрація з вимогою відставки уряду також відбулася в неділю в Ювяскюля.
У п'ятницю уряд Фінляндії витримав вотум недовіри в парламенті, оголошений опозицією через скандал на ґрунті расизму.
Раніше повідомляли, що опозиційні фракції соціал-демократів, "Зелених" і "Союзу лівих сил" мали намір оголосити недовіру уряду під час обговорення в парламенті доповіді про заходи щодо боротьби з расизмом та дискримінацією.
Нагадаємо, за кілька днів після приходу до влади в червні фінський уряд опинився в стані хаосу. Тоді ЗМІ оприлюднили публікації міністрів з партії "Справжні фіни" (ультраправий член коаліції і друга за величиною політична група Фінляндії), які деякі критики вважали расистськими.
Міністр економіки Вільгельм Юнніла був змушений піти у відставку через неодноразові нацистські висловлювання, а лідерка партії "Справжні фіни", міністерка фінансів Ріікка Пурра, вибачилася за анонімні коментарі в інтернеті, розміщені близько 15 років тому, які містили расистські образи.
Після цього уряд Фінляндії погодив спільну політику боротьби з нетерпимістю, щоб зберегти коаліцію.