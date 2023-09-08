Уряд Фінляндії витримав вотум недовіри через расистський скандал

Уряд Фінляндії витримав у п'ятницю вотум недовіри в парламенті, оголошений опозицією через скандал на ґрунті расизму.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Керівна коаліція отримала підтримку 106 депутатів із 200, тоді як тільки 65 депутатів висловили недовіру.

Намагаючись запобігти розпаду коаліції, уряд минулого тижня погодив політику боротьби з нетерпимістю та в середу виніс її на пленарне обговорення в парламенті.

Втім, урядову доповідь про заходи щодо боротьби з расизмом та дискримінацією розкритикували за відсутність конкретики опозиційні "Зелені" та "Союз лівих сил".

Раніше повідомляли, що опозиційні фракції соціал-демократів, "Зелених" і "Союзу лівих сил" мали намір оголосити недовіру уряду під час обговорення в парламенті доповіді про заходи щодо боротьби з расизмом та дискримінацією.

Нагадаємо, за кілька днів після приходу до влади в червні фінський уряд опинився в стані хаосу. Тоді ЗМІ оприлюднили публікації міністрів з партії "Справжні фіни" (ультраправий член коаліції і друга за величиною політична група Фінляндії), які деякі критики вважали расистськими.

Міністр економіки Вільгельм Юнніла був змушений піти у відставку через неодноразові нацистські висловлювання, а лідерка партії "Справжні фіни", міністерка фінансів Ріікка Пурра, вибачилася за анонімні коментарі в інтернеті, розміщені близько 15 років тому, які містили расистські образи.

Після цього уряд Фінляндії погодив спільну політику боротьби з нетерпимістю, щоб зберегти коаліцію.