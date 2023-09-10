По всей Финляндии прошли акции протеста против правительства
Воскресенье, 10 сентября 2023, 19:56
По всей Финляндии в выходные состоялись акции протеста против расизма и политики сокращений правительства.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.
В субботу марши состоялись в Тампере, Котка, Коувола и Лаппеенранта. Участники протестной акции в Тампере требовали отставки правительства.
Организаторы демонстрации в Тампере обвинили правительство в принятии ультраправого экстремизма и расизма, а также углублении социального неравенства.
Демонстрация с требованием отставки правительства также состоялась в воскресенье в Ювяскюля.
В пятницу правительство Финляндии выдержало вотум недоверия в парламенте, объявленный оппозицией из-за скандала на почве расизма.
Ранее сообщалось, что оппозиционные фракции социал-демократов, "Зеленых" и "Союза левых сил" намеревались объявить недоверие правительству во время обсуждения в парламенте доклада о мерах по борьбе с расизмом и дискриминацией.
Напомним, через несколько дней после прихода к власти в июне финское правительство оказалось в состоянии хаоса. Тогда СМИ обнародовали публикации министров из партии "Настоящие финны" (ультраправый член коалиции и вторая по величине политическая группа Финляндии), которые некоторые критики считали расистскими.
Министр экономики Вильгельм Юннила был вынужден уйти в отставку из-за неоднократных нацистских высказываний, а лидер партии "Настоящие финны", министр финансов Риикка Пурра, извинилась за анонимные комментарии в интернете, размещенные около 15 лет назад, которые содержали расистские оскорбления.
После этого правительство Финляндии согласовало совместную политику борьбы с нетерпимостью, чтобы сохранить коалицию.