Ультраправий кандидат виграв перший тур виборів мера у східній Німеччині

Кандидат від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Йорг Профет виграв у першому турі виборів мера східнонімецького міста Нордгаузен.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Профет отримав 42,1% голосів, чого недостатньо для повної перемоги в першому турі. Разом із ним до другого туру вийшов чинний мер, безпартійний Кай Бухманн, який отримав з 23,7% голосів виборців за явки 56,4%.

Ультраправий кандидат випередив п'ятьох інших кандидатів у першому турі голосування майже на 20 відсоткових пунктів. Нордгаузен – місто з населенням близько 42 тисяч осіб у землі Тюринґія.

Таким чином, у другому турі перед Бухманном стоїть завдання згуртувати прихильників інших кандидатів і мотивувати їх прийти на вибори вдруге, щоб не допустити представника АдН до влади.

В останні місяці "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге або й навіть перше місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом.

Згідно з одним із опитувань, майже дві третини громадян Німеччини заявили, що хотіли б бачити на чолі країни новий уряд.

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