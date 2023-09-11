Ультраправый кандидат выиграл первый тур выборов мэра в восточной Германии

Кандидат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорг Профет выиграл в первом туре выборов мэра восточногерманского города Нордхаузен.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Профет получил 42,1% голосов, чего недостаточно для полной победы в первом туре. Вместе с ним во второй тур вышел действующий мэр, беспартийный Кай Бухманн, который получил с 23,7% голосов избирателей при явке 56,4%.

Ультраправый кандидат опередил пятерых других кандидатов в первом туре голосования почти на 20 процентных пунктов. Нордхаузен – город с населением около 42 тысяч человек в земле Тюрингия.

Таким образом, во втором туре перед Бухманном стоит задача сплотить сторонников других кандидатов и мотивировать их прийти на выборы во второй раз, чтобы не допустить представителя АдГ к власти.

В последние месяцы АдГ стабильно занимала второе или даже первое место в рейтингах, отражая разочарование немцев политикой действующего коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцом.

Согласно одному из опросов, почти две трети граждан Германии заявили, что хотели бы видеть во главе страны новое правительство.

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