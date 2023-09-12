У Білому домі відреагували на намір почати процедуру імпічменту Байдена

Речник Білого дому Іан Семс прокоментував заяву спікера Палати представників, республіканця Кевіна Маккарті, про намір почати офіційне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, республіканці в Палаті представників дев'ять місяців розслідували діяльність президента і не знайшли жодних доказів його протиправних дій.

Представник Білого дому також заявив, що Маккарті обіцяв провести голосування за відкритий імпічмент, а тепер, на його думку, передумав, бо не має підтримки.

"Екстремальна політика в її найгіршому прояві", – додав Семс.

Раніше повідомлялося, що Палата представників Конгресу США розпочне офіційне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

За словами Маккарті, розслідування буде зосереджене на "звинуваченнях у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції" щодо президента Сполучених Штатів.

Республіканці в Палаті представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина Байдена, Гантера Байдена, в рамках його закордонних ділових операцій.

Перед цим з'явилася інформація, що сину президента США Джо Байдена Гантеру до кінця вересня планують оголосити нові звинувачення.

Білий дім створив оперативний штаб з двох десятків юристів, помічників законодавців і співробітників зі зв'язків з громадськістю для реагування на ймовірний запит республіканців щодо імпічменту президента Джо Байдена.