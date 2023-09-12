У Палаті представників розпочнуть процедуру імпічменту Байдена

Палата представників Конгресу США розпочне офіційне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена.

Як пише "Європейська правда", про це заявив спікер Палати представників, республіканець Кевін Маккарті, повідомляє BBC.

За його словами, розслідування буде зосереджене на "звинуваченнях у зловживанні владою, перешкоджанні та корупції" щодо президента Сполучених Штатів.

Маккарті сказав, що існують "серйозні і перевірені" звинувачення щодо поведінки президента.

"Разом ці звинувачення малюють картину корупційної культури", – додав він.

Це перший крок у політичному процесі, який може призвести до голосування в Палаті представників щодо імпічменту Байдена. Якщо він буде схвалений простою більшістю голосів, після цього може відбутися розгляд у Сенаті.

Республіканці ведуть розслідування щодо президента відтоді, як отримали контроль над Палатою представників у січні. Слухання не знайшли конкретних доказів неправомірної поведінки Байдена.

Республіканці в Палаті представників заявили, що зосередять своє розслідування на ймовірній злочинній діяльності сина Байдена, Гантера Байдена, в рамках його закордонних ділових операцій.

Наразі Гантер Байден перебуває під федеральним розслідуванням у зв'язку з можливими податковими злочинами, пов'язаними з його закордонними бізнес-інтересами.

Раніше повідомлялося, що сину президента США Джо Байдена Гантеру до кінця вересня планують оголосити нові звинувачення.

Білий дім створив оперативний штаб з двох десятків юристів, помічників законодавців і співробітників зі зв'язків з громадськістю для реагування на ймовірний запит республіканців щодо імпічменту президента Джо Байдена.