В Белом доме отреагировали на планы начать процедуру импичмента Байдена

Представитель Белого дома Иан Сэмс прокомментировал заявление спикера Палаты представителей, республиканца Кевина Маккарти, о намерении начать официальное расследование относительно импичмента президента Джо Байдена.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По его словам, республиканцы в Палате представителей девять месяцев расследовали деятельность президента и не нашли никаких доказательств его противоправных действий.

Представитель Белого дома также заявил, что Маккарти обещал провести голосование за открытый импичмент, а теперь, по его мнению, передумал, потому что не имеет поддержки.

"Экстремальная политика в ее худшем проявлении", – добавил Сэмс.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США начнет официальное расследование относительно импичмента президента Джо Байдена.

По словам Маккарти, расследование будет сосредоточено на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции" в отношении президента Соединенных Штатов.

Республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на вероятной преступной деятельности сына Байдена, Хантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций.

Перед этим появилась информация, что сыну президента США Джо Байдена Хантеру до конца сентября планируют объявить новые обвинения.

Белый дом создал оперативный штаб из двух десятков юристов, помощников законодателей и сотрудников по связям с общественностью для реагирования на вероятный запрос республиканцев по импичменту президента Джо Байдена.