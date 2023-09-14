Суд у Фінляндії продовжив утримання під вартою російського неонациста

Повітовий суд Східної Уусімаа ухвалив рішення продовжити утримання під вартою Яна "Славяна" Петровського, якого Україна звинувачує у скоєнні терористичних злочинів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Бойовик вимагав звільнення з-під варти, але суддя ухвалив рішення продовжити його утримання у в'язниці Вантаа.

Як сказали виданню в суді, результати повторного розгляду справи було вирішено засекретити.

Адвокат росіянина Хейккі Лампела заявив, що в разі екстрадиції його підзахисного в Україну життя Петровського опиниться під загрозою.

Він озвучив плани не вимагати звільнення росіянина найближчим часом, але, додав захисник, питання стане актуальним, коли термін утримання під вартою почне здаватися невиправдано довгим.

Про арешт Яна Петровського у Фінляндії місцеві ЗМІ повідомили у серпні. Чоловіка внесли до санкційного списку ЄС і США за дії, що загрожують суверенітету і незалежності України та безпеці країни.

Російський бойовик отримав в'їзні документи на підставі родинних зв'язків після того, як його дружина вступила на навчання до Фінляндії.

Офіс генерального прокурора України готує матеріали для екстрадиції Петровського.

Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада. Норвегія депортувала чоловіка до Росії у 2016 році, оскільки він вважався загрозою безпеці.