Суд в Финляндии продлил содержание под стражей российского неонациста

Уездный суд Восточной Уусимаа принял решение продлить содержание под стражей Яна "Славяна" Петровского, которого Украина обвиняет в совершении террористических преступлений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Боевик требовал освобождения из-под стражи, но судья принял решение продлить его содержание в тюрьме Вантаа.

Как сказали изданию в суде, результаты повторного рассмотрения дела было решено засекретить.

Адвокат россиянина Хейкки Лампела заявил, что в случае экстрадиции его подзащитного в Украину жизнь Петровского окажется под угрозой.

Он озвучил планы не требовать освобождения россиянина в ближайшее время, но, добавил защитник, вопрос станет актуальным, когда срок содержания под стражей начнет казаться неоправданно долгим.

Об аресте Яна Петровского в Финляндии местные СМИ сообщили в августе. Мужчину внесли в санкционный список ЕС и США за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины и безопасности страны.

Российский боевик получил въездные документы на основании родственных связей после того, как его жена поступила на учебу в Финляндию.

Офис генерального прокурора Украины готовит материалы для экстрадиции Петровского.

Петровский, который в юности несколько лет жил в Норвегии, также участвовал в войне в Сирии в составе ультраправой группировки, воюющей на стороне режима президента Башара Асада. Норвегия депортировала мужчину в Россию в 2016 году, поскольку он считался угрозой безопасности.