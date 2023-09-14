Парламент Болгарії підтримав скасування заборони на агроімпорт з України

Національні збори Болгарії у четвер ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє БНТ Новини.

Голосування відбулося після трохи більше ніж двох годин дебатів у пленарній залі.

124 голосами "за" депутати погодилися, що не варто продовжувати заборону на імпорт зерна з України, яка закінчується 15 вересня. Проти були 69 депутатів.

Комітет з питань економічної політики та інновацій парламенту Болгарії затвердив проєкт рішення про те, що країна не підтримує продовження заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України після 15 вересня, у вівторок.

У зв’язку з цим у наступні два дні виникла напруга між фермерами та болгарською владою. Галузь пригрозила протестами, а влада назвала заборону українського імпорту однією з причин зростання цін в країні.

Напередодні міністр сільського господарства Кирил Ватєв заявив, що з ним пропозицію скасувати заборону не обговорювали. Однак пізніше того ж дня він визнав, що в цьому є економічна логіка, оскільки дозвіл імпорту не матиме серйозних наслідків для болгарської економіки.

Ватєв сказав, що контроль за імпортом української продукції буде посилено, оскільки вона не відповідає стандартам ЄС.

У партії ГЕРБ-СДС прокоментували, що сьогоднішнє рішення не має великого значення, оскільки все одно заборона буде скасована на рівні ЄС. У ПП-ДБ зазначили, що це рішення знизить ціни.

"Потрібно порівняти, що важливіше – трохи, але суттєво знизити інфляцію продовольства для 7 мільйонів людей чи дати додаткову перевагу сектору, який отримує 2 мільярди на рік", – прокоментував Кирил Петков від ПП-ДБ.

В опозиції розкритикували рішення парламенту і назвали його "зрадою". "Це чистої води національна зрада не тому, що ми не за вільний ринок, а тому, що ми не можемо поставити наших виробників зерна в ситуацію, коли вони будуть неконкурентоспроможними", – заявив Деян Ніколов з партії "Відродження".

В Офісі президента України привітали голосування болгарського парламенту. "Ось наочний приклад того, як зріла європейська демократія ухвалює рішення на фактах, а не на емоціях, і не змішує економіку та політику. Щиро вдячні уряду і парламенту Болгарії", – зазначив заступник глави ОПУ Ігор Жовква.

Загалом п'ять країн ЄС, серед яких і Болгарії, в останні місяці вимагали продовжити заборону на імпорт деякої української агропродукції. Тепер цих країн чотири: Польща, Угорщина, Словаччина і Румунія.

Уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Детальніше на цю тему читайте статтю Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.