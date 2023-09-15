Вимогами щодо зерна Польща хоче диктувати умови вступу України в ЄС – торгпред

Торговий представник України Тарас Качка вважає, що за вимогами Польщі щодо українського зерна стоїть бажання контролювати умови вступу України в ЄС принаймні в частині сільського господарства.

Як передає "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Нарешті Польща сказала правду щодо українського зерна. Йдеться не про цей сезон, а про умови вступу України в ЄС", – написав Качка, посилаючись на заяву міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса.

Міністра запитали, чи буде Польща у зв'язку з конфліктом Варшави і Києва щодо агроімпорту вживати якихось кроків щодо вступу України в ЄС. Телус відповів, що Польща підтримує вступ України в Євросоюз, але з певними умовами. На його думку, сільське господарство є важливим пунктом у взаємовідносинах з огляду на відмінну структуру цього сектора в Україні.

"Ми повинні придивитися до цього питання, оскільки українське сільське господарство є загрозою для сільського господарства прикордонних країн, але також і для всієї Європи.

Україна не може увійти до ЄС без умов. Були умови для нашого вступу, вони мають бути і для України", – сказав Телус.

На думку Тараса Качки, такі заяви означають, що вступні переговори України щодо сільського господарства вже фактично почались такою "агресивною бойовою розвідкою і з повним антагонізмом з боку Польщі".

"Фактично Польща бореться за liberum veto на Україну без будь-яких пояснень.

Тому ми і будемо до кінця стояти на тому, що дії Польщі стосовно українського зерна помилкові, неправомірні і шкідливі для польських, українських і всіх фермерів ЄС", – заявив торгпред.

Як відомо, Єврокомісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку й шкодить фермерам.

У червні виконавчий орган ЄС вирішив продовжити обмеження до 15 вересня, пообіцявши, що це буде останнім таким рішенням. Наразі ж там кажуть, що поки не ухвалили остаточного рішення.

Уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Детальніше на цю тему читайте статтю Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.