ЄС вивчає альтернативні маршрути для українського зерна через Італію та Грецію

ЄС вивчає можливість залучити Італію та Грецію до так званого "коридору солідарності" для експорту українського зерна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Єврокомісії з питань сільського господарства та торгівлі Міріам Гарсія Феррер.

За її словами, завдяки "коридору солідарності" вдалось зменшити витрати на логістику на 50%.

Також у ЄС прагнуть досягти показників у 4 мільйонів тонн через цей коридор до кінця року.

"Паралельно, звичайно, нам потрібно зміцнити інші коридори, і є альтернативні маршрути. Саме вчора під час зустрічі Спільної координаційної платформи ми не тільки запросили країни Балтії та Хорватії, щоб обговорити альтернативні шляхи, але ми також включили Італію та Грецію, як потенційно нові маршрути експорту українського зерна", – зазначила представниця Єврокомісії.

Коментуючи закінчення терміну дії заборони на імпорт українського зерна, у Єврокомісії заявили, що рішення на рівні ЄС поки немає.

Однак Гарсія Феррер зазначила, що до опівночі 15 вересня "ще є час". Вона пообіцяла, що буде ухвалене найкраще рішення для усіх сторін.

Уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

14 вересня стало відомо, що Національні збори Болгарії ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня.