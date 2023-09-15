В Эстонии увеличилось количество жителей, выступающих за отставку премьера

Количество жителей Эстонии, которые считают, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас должна уйти в отставку в связи со скандалом вокруг сотрудничества бизнеса ее мужа с Россией, увеличилось.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Norstat, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По сравнению с аналогичным опросом на прошлой неделе, количество сторонников отставки действующей главы правительства увеличилось на два процентных пункта и достигло 69%.

Ответы "да" или "скорее да" такое количество респондентов дало на вопрос: "Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с должности премьер-министра?".

Ответы "нет" или "скорее нет" дали 25%, тогда как еще 6% опрошенных затруднились ответить.

В опросе, проведенном 25 августа, отставку Каллас поддерживали 57% респондентов.

Почти поголовно отставку премьера поддерживают избиратели оппозиционных партий: 98% сторонников EKRE, 93% сторонников Isamaa и 92% сторонников Центристской партии.

Если говорить о партиях правящей коалиции, большинство поддерживает отставку Каллас только среди сторонников социал-демократов – 57%. За это также выступают 45% избирателей Eesti 200 и лишь 15% – Партии реформ, которую представляет глава правительства.

Ранее Каллас на фоне скандала вокруг "российского бизнеса" ее мужа отвергла обвинения в том, что он имел какие-либо дела с Россией.

Также она назвала споры вокруг вероятных связей бизнеса ее мужа с РФ "охотой на ведьм" со стороны политических оппонентов, которые требуют ее отставки.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии.