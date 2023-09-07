Дві третини жителів Естонії вважають, що прем’єрка має піти у відставку

Дві третини жителів Естонії підтримують відставку прем’єр-міністерки Каї Каллас у зв’язку зі скандалом довкола співпраці бізнесу її чоловіка з Росією.

Такими є результати опитування, проведеного соціологічною службою Norstat, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Відставку Каї Каллас з посади прем'єр-міністра підтримують 67% жителів Естонії. Така кількість респондентів відповіли "так" або "швидше так" на запитання "Чи вважаєте ви, що Кая Каллас має піти у відставку з посади прем'єр-міністра?".

27% відповіли "ні" або "швидше ні", ще 6% не змогли відповісти.

Порівняно з аналогічним опитуванням, проведеним минулого тижня, настрій суспільства практично не змінився: тоді за відставку прем'єр-міністра висловилися 66% респондентів. В опитуванні, проведеному 25 серпня, відставку Каллас підтримували 57% респондентів.

Відставку Каллас майже поголовно підтримують виборці опозиційних партій: 99% прихильників EKRE, 94% прихильників Центристської партії і 91% прихильників Isamaa.

Серед партій урядової коаліції більшість підтримує відставку Каллас тільки серед прихильників Соціал-демократів (57%).

Тим часом відхід прем'єр-міністра вважають правильним лише 31% виборців Eesti 200 і 19% – Партії реформ.

Крім того, 72% учасників опитування визнали, що скандал із пов'язаним із Росією бізнесом чоловіка Каї Каллас завдав шкоди міжнародній репутації Естонії.

Опитування Norstat провели 6 вересня методом онлайн-анкетування серед громадян Естонії віком від 18 років і старших. У ньому взяли участь 1000 респондентів.

Раніше президент Естонії Алар Каріс заявив, що вважав би за краще відставку прем'єр-міністерки Каї Каллас на самому початку скандалу довкола "російського бізнесу" її чоловіка.

Нагадаємо, 4 вересня Каллас приходила на засідання антикорупційного комітету парламенту країни – Рійгікогу – у зв’язку зі скандалом.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.