На черноморском курорте Болгарии нашли дрон со взрывчаткой

Минобороны Болгарии отправило спецподразделение для проверки и обезвреживания беспилотника со взрывчаткой, который приземлился в воскресенье вечером в черноморском городе Тюленово.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters, цитируя оборонное ведомство.

По словам мэра муниципалитета Шабла, в который входит Тюленово, Мариана Жечева, беспилотник нашли на скалах рядом с пришвартованными лодками.

Пока непонятно, упал беспилотник или его прибило морскими течениями. Свидетели утверждают, что дрон был длиной от 3 до 3,5 метров и что к нему был прикреплен контейнер со взрывчаткой.

Туристический курорт Тюленово расположен в 70 километрах к югу от румынской границы, а также через Черное море к западу от оккупированного Крыма.

Ранее заместитель начальника штаба обороны Румынии, генерал Георгица Влад заявил, что армия страны готова сбивать российские дроны, которые будут представлять угрозу.

Напомним, 13 сентября в приграничном с Украиной жудце (уезде) Тульча в Румынии нашли новые обломки, похожие на фрагменты беспилотника, на этот раз в 14 километрах от границы.

В четверг, 14 сентября, Министерство национальной обороны Румынии расширило зону запрета полетов у границы с Украиной.

Также на прошлой неделе начали строить укрытия в селе Плауру, что напротив украинского Измаила, а жители получили первые оповещения о тревоге во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.