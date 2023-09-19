Естонія відмовилася приймати росіян, яких зобов'яжуть залишити Латвію

Естонія не планує приймати громадян РФ, які отримують сповіщення від влади Латвії про необхідність залишити країну протягом трьох місяців.

Про це заявив естонський міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс, повідомляє "Європейська правда" з посилання на ERR.

За його словами, Департамент поліції та прикордонної охорони стежитиме за тим, щоб ніхто з тих приблизно 3600 громадян Росії, які можуть покинути Латвію, не опинився в Естонії.

"Насправді, бажання латвійської держави щодо цих громадян полягає в тому, щоб вони не виїжджали кудись у країни Балтії, а поверталися до себе на батьківщину. І якщо це російський громадянин, то Росія повинна його прийняти, Росія не може йому відмовити", – пояснив Ляенеметс.

Водночас глава МВС не знає, що буде, якщо Латвія не зуміє забезпечити передачу РФ російських громадян.

"Я не знаю, як латвійці з ними справлятимуться, але, звісно, ми їх не приймемо, тому що їм потрібна посвідка на проживання, щоб жити тут, і всі інші права та умови мають бути дотримані. Але ми запровадили санкції проти російських громадян, ми не збираємося їм цього давати", – додав Ляенеметс.

Напередодні стало відомо, що близько 3600 громадян РФ мають отримати наступного тижня сповіщення про необхідність залишити Латвію протягом трьох місяців, оскільки вони не склали іспит на знання латиської мови та не подали заявку.

Раніше Сейм Латвії у другому, остаточному читанні ухвалив зміни в закон про імміграцію, згідно з якими для отримання постійної посвідки на проживання термін на складання іспиту з державної мови російським громадянам подовжується на два роки.

На початку місяця повідомляли, що більшість громадян Росії у Латвії, які складали мовний іспит для отримання постійної посвідки на проживання, з першої спроби не впоралися з ним.

80 осіб з тих, хто успішно склав мовний іспит, не отримали посвідки через виявлені безпекові ризики.