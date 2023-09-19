Эстония отказалась принимать россиян, которых обяжут покинуть Латвию

Эстония не планирует принимать граждан РФ, которые получают уведомления от властей Латвии о необходимости покинуть страну в течение трех месяцев.

Об этом заявил эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По его словам, Департамент полиции и пограничной охраны будет следить за тем, чтобы никто из тех примерно 3600 граждан России, которые могут покинуть Латвию, не оказался в Эстонии.

"На самом деле, желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не выезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину. И если это российский гражданин, то Россия должна его принять, Россия не может ему отказать", – пояснил Ляэнеметс.

В то же время глава МВД не знает, что будет, если Латвия не сумеет обеспечить передачу РФ российских граждан.

"Я не знаю, как латвийцы с ними будут справляться, но, конечно, мы их не примем, потому что им нужен вид на жительство, чтобы жить здесь, и все остальные права и условия должны быть соблюдены. Но мы ввели санкции против российских граждан, мы не собираемся им этого давать", – добавил Ляэнеметс.

Накануне стало известно, что около 3600 граждан РФ должны получить на следующей неделе уведомления о необходимости покинуть Латвию в течение трех месяцев, поскольку они не сдали экзамен на знание латышского языка и не подали заявку.

Ранее Сейм Латвии во втором, окончательном чтении принял изменения в закон об иммиграции, согласно которым для получения постоянного вида на жительство срок на сдачу экзамена по государственному языку российским гражданам продлевается на два года.

В начале месяца сообщалось, что большинство граждан России в Латвии, которые сдавали языковой экзамен для получения постоянного вида на жительство, с первой попытки не справились с ним.

80 человек из тех, кто успешно сдал языковой экзамен, не получили удостоверения из-за выявленных рисков безопасности.