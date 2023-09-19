Маккарти не будет обещать Зеленскому дальнейшую поддержку Украины, зато имеет к нему вопросы

Спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти подтвердил, что в четверг встретится с президентом Владимиром Зеленским, но отказался обещать ему одобрение в Конгрессе дальнейшего финансирования поддержки Украины.

Об этом он сказал во время общения с журналистами во вторник, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, будет ли он во время встречи с Зеленским обещать одобрение дополнительных средств на помощь Украине, Маккарти сказал: "Зеленского разве избирали в Конгресс? Он что, наш президент? Я не должен ему ничего обещать".

"У меня к нему (Зеленскому. – Ред.) есть вопросы. Где подотчетность по средствам, которые мы уже потратили? Какой у него план победы? Думаю, это то, что хотят узнать и американцы", – заявил спикер нижней палаты Конгресса.

Маккарти подчеркнул, что считает "неправильным" и "зверством" вторжение России в Украину и стремится к его прекращению.

"Но в то же время, как я и говорил с самого начала, я хочу подотчетности относительно того, на что тратятся средства наших налогоплательщиков, которые тяжело работают. И я хочу узнать план победы (Украины. – Ред.)", – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером сообщил о прибытии в США. Там он в частности проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса.

Визит Зеленского происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 23 миллиардов долларов. Но его одобрение все еще неопределено, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу.

Часть правого крыла Республиканской партии США во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах