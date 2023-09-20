Reuters: У новому пакеті військової допомоги США Україні не буде ATACMS

Новий пакет американської військової допомоги Україні вартістю 325 мільйонів доларів, як очікується, не міститиме далекобійних ракет ATACMS, про які останні місяці просить Київ для ураження російських цілей у глибокому тилу.

Про це з посиланням на неназваного американського посадовця повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Співрозмовник Reuters розповів, що пакет допомоги міститиме другий транш 155-мм касетних боєприпасів й додаткові озброєння для української протиповітряної оборони, зокрема ЗРК Avenger.

Також у пакеті передбачені протитанкові засоби TOW і AT4, снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS і протитанкові комплекси Javelin. Водночас він ще допрацьовується і може змінитися.

Відомо, що українська сторона останні місяці активно просить США надати далекобійні ракетні системи ATACMS для ураження цілей у російському тилу. У вересні Financial Times повідомляло, що США наближаються до ухвалення рішення про передання Україні ATACMS.

Новий пакет допомоги, як очікується, оголосить президент США Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі в четвер, 21 вересня.

Візит Зеленського до США відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 23 мільярдів доларів. Але його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання.

Частина правого крила Республіканської партії США на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.