Байден під час візиту Зеленського оголосить про "значний" пакет допомоги Україні

Президент США Джо Байден у четвер, 21 вересня, має оголосити про черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш, пише "Європейська правда".

"Очікується, що Джо Байден оголосить про значний пакет військової допомоги Україні в четвер, під час візиту (Володимира. – Ред.) Зеленського до Вашингтона", – написав журналіст.

Джерелом інформації, вочевидь, став співрозмовник в адміністрації президента США; про оголошення нового пакета допомоги пишуть інші ЗМІ, посилаючись на такого співрозмовника.

‼️ Joe Biden is expected to announce a significant military aid package for Ukraine on Thursday, during Zelenskyy's visit to Washington, DC.