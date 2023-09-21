Зеленський прибув до Конгресу США

Президент Володимир Зеленський у четвер прибув до американського Конгресу, де має виступити перед сенаторами й провести зустрічі перед переговорами з Джо Байденом у Білому домі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Зеленського в Капітолії, судячи з опублікованих агенціями фотографій, супроводжував лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

Фото: Reuters

Під час візиту до Капітолія президент України поспілкується з лідерами Республіканської та Демократичної партій в обох палатах Конгресу. На 17:00 за Києвом запланований його виступ перед сенаторами.

Після цього він проведе зустріч із Джо Байденом у Білому домі, де, як очікується, президент США оголосить про новий пакет американської військової допомоги.

Це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і він відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 22 мільярдів доларів.

Та його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання. Частина правого крила республіканців на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.