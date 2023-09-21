Зеленский прибыл в Конгресс США

Президент Владимир Зеленский в четверг прибыл в американский Конгресс, где должен выступить перед сенаторами и провести встречи перед переговорами с Джо Байденом в Белом доме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Зеленского в Капитолии, судя по опубликованным агентствами фотографиям, сопровождал лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Фото: Reuters

Во время визита в Капитолий президент Украины пообщается с лидерами Республиканской и Демократической партий в обеих палатах Конгресса. На 17:00 по Киеву запланировано его выступление перед сенаторами.

После этого он проведет встречу с Джо Байденом в Белом доме, где, как ожидается, президент США объявит о новом пакете американской военной помощи.

Это второй визит Зеленского в Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и он происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 22 миллиардов долларов.

Но его одобрение все еще неопределенно, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу. Часть правого крыла республиканцев во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.