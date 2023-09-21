Конгресмен про зустріч із Зеленським: Україна потребує двох речей для перемоги

Голова комітету Палати представників із закордонних справ республіканець Майкл Маккол розповів журналістам про зустріч американських конгресменів із президентом України Володимиром Зеленським.

Слова Маккола цитує "Голос Америки", пише "Європейська правда".

Конгресмен звернувся до Зеленського з питанням, "який у вас план щодо перемоги і що вам потрібно для перемоги".

"Зокрема це дві речі: авіація – F-16 й ATACMS. Їм треба артилерія далекої дії, щоб здійснювати удари по Криму, звідки летять іранські дрони, – зараз вони цього не мають", – розповів він.

Маккол зауважив, що українські війська зараз ведуть контрнаступ без прикриття з неба й розміновують поля вночі, тоді як США "не відправили б свої війська в таких умовах".

"Тому ми маємо дати їм те, що їм потрібно. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроєкт про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив", – додав конгресмен.

Він також заявив, що більшість у Конгресі підтримує додаткове фінансування у 24 мільярди доларів для подальшої допомоги Україні й для поповнення запасів Пентагону: "Їм (Україні. – Ред.) це необхідно – і вони це отримають".

Після зустрічей у Конгресі Зеленський має вирушити на зустріч із Джо Байденом у Білому домі, де, як очікується, президент США оголосить про новий пакет американської військової допомоги.

Це другий візит Зеленського до Вашингтона після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і він відбувається в той час, як Конгрес США розглядає запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі 24 мільярдів доларів.

Та його схвалення все ще невизначене, оскільки в Республіканській партії існують серйозні розбіжності з цього питання. Частина правого крила республіканців на чолі з Дональдом Трампом стверджують, що Штати дають Україні занадто багато допомоги й повинні зосередитися на внутрішніх пріоритетах.

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