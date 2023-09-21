Конгрессмен о встрече с Зеленским: Украина нуждается в двух вещах для победы

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол рассказал журналистам о встрече американских конгрессменов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Слова Маккола цитирует "Голос Америки", пишет "Европейская правда".

Конгрессмен обратился к Зеленскому с вопросом, "какой у вас план по победе и что вам нужно для победы".

"В частности это две вещи: авиация – F-16 и ATACMS. Им нужна артиллерия дальнего действия, чтобы осуществлять удары по Крыму, откуда летят иранские дроны, – сейчас они этого не имеют", – рассказал он.

Маккол отметил, что украинские войска сейчас ведут контрнаступление без прикрытия с неба и разминируют поля ночью, тогда как США "не отправили бы свои войска в таких условиях".

"Поэтому мы должны дать им то, что им нужно. И если эта администрация не даст им этого, то мы должны прописать в законопроект о бюджетных ассигнованиях оружие, о котором он просил", – добавил конгрессмен.

Он также заявил, что большинство в Конгрессе поддерживает дополнительное финансирование в 24 миллиарда долларов для дальнейшей помощи Украине и для пополнения запасов Пентагона: "Им (Украине. – Ред.) это необходимо – и они это получат".

После встреч в Конгрессе Зеленский должен отправиться на встречу с Джо Байденом в Белом доме, где, как ожидается, президент США объявит о новом пакете американской военной помощи.

Это второй визит Зеленского в Вашингтон после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и он происходит в то время, как Конгресс США рассматривает запрос Белого дома на дополнительную помощь Украине в размере 24 миллиардов долларов.

Но его одобрение все еще неопределенно, поскольку в Республиканской партии существуют серьезные разногласия по этому вопросу. Часть правого крыла республиканцев во главе с Дональдом Трампом утверждают, что Штаты дают Украине слишком много помощи и должны сосредоточиться на внутренних приоритетах.

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