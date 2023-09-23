Президент Грузии отказалась лишать гражданства экс-генпрокурора с паспортом РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась лишать грузинского гражданства экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе, который попал под американские санкции по обвинению в связях с ФСБ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении, распространенном администрацией президента Грузии.

"Отара Парцхаладзе уличили в шпионаже, против него начато расследование. Исходя из интересов государства, президент Грузии не считает целесообразным прекращать его грузинское гражданство на этом этапе", – говорится в заявлении.

Зурабишвили считает, что если Парцхаладзе и надо наказать, то он должен быть наказан именно как гражданин Грузии, добавляется в заявлении.

На этой неделе Минюст Грузии передал на подпись президенту документы, чтобы лишить Парцхаладзе гражданства Грузии. Это произошло после того, как стало известно, что он получил российское гражданство и не осуществил необходимых процедур для сохранения грузинского.

США ввели санкции против Парцхаладзе 14 сентября, его имя содержится в перечне подсанкционных лиц Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Почему именно Парцхаладзе попал под американские санкции, не уточнялось. В то же время в сентябре 2022 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины внесло его в перечень связанных с грузинской политической элитой лиц.

НАПК утверждает, что Парцхаладзе "является одним из участников олигархического правления и захвата грузинского государства со стороны Бидзины Иванишвили", который лоббирует интересы одного из самых богатых людей России – Владимира Евтушенкова – в вопросах обхода санкций.

Парцхаладзе назвал санкции США против него "венцом десятилетней дискредитационной кампании" и считает, что они были "инспирированы конкретными людьми".

Парцхаладзе был генеральным прокурором Грузии с ноября по декабрь 2011 года. Его назначение стало одним из первых кадровых решений правительства, сформированного связанной с Иванишвили партией "Грузинская мечта".