У Косово зросла кількість жертв сутичок поліції з невідомими нападниками

Збільшилась кількість жертв в результаті зіткнень невідомих нападників з поліцією Косова у селі Баньске, де раніше загинув один правоохоронець.

Як пише "Європейська правда", про це інформує KOHA із посиланням на поліцію.

За даними правоохоронців, троє нападників були вбиті, тоді як троє поліцейських отримали поранення.

У поліції повідомили, що арештували одного нападника, а також чотирьох інших підозрюваних, в яких виявили засоби радіозв’язку, значну кількість зброї, боєприпаси та різне спорядження.

Раніше прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив, що в селі Баньске на півночі, де внаслідок нападу був убитий поліцейський, проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей.

Перед цим стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньске був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

В ЄС засудили смертельний напад на поліцію на півночі Косова.

Як відомо, місцеві вибори у муніципалітетах на півночі Косова, де переважають етнічні серби, спричинили одне з серйозних останніх загострень у відносинах між Сербією і Косово. Тоді постраждали у тому числі військові миротворчої місії KFOR.

Євросоюз не виключив застосування певних санкцій проти Сербії та Косова, якщо спроби їхнього діалогу закінчаться без результатів.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС