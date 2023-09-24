В Косово возросло количество жертв столкновений полиции с неизвестными нападающими

Увеличилось количество жертв в результате столкновений неизвестных нападавших с полицией Косово в селе Баньске, где ранее погиб один правоохранитель.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует KOHA со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, трое нападавших были убиты, тогда как трое полицейских получили ранения.

В полиции сообщили, что арестовали одного нападавшего, а также четырех других подозреваемых, у которых обнаружили средства радиосвязи, значительное количество оружия, боеприпасы и различное снаряжение.

Ранее премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что в селе Баньске на севере, где в результате нападения был убит полицейский, проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей.

Перед этим стало известно, что на севере Косово в селе Баньске был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

В ЕС осудили смертельное нападение на полицию на севере Косово.

Как известно, местные выборы в муниципалитетах на севере Косово, где преобладают этнические сербы, вызвали одно из серьезных последних обострений в отношениях между Сербией и Косово. Тогда пострадали в том числе военные миротворческой миссии KFOR.

Евросоюз не исключил применения определенных санкций против Сербии и Косова, если попытки их диалога закончатся без результатов.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косовом читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косовом и торпедирует мирную стратегию ЕС.