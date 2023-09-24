У Британії обіцяють бути поряд з Україною незалежно від результатів виборів у США

Велика Британія продовжить стояти "пліч-о-пліч" з Україною незалежно від результатів виборів у Сполучених Штатів наступного року.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс в інтерв’ю недільній програмі BBC, повідомляє CNN.

У відповідь на запитання, що робитиме Британія, якщо президентом буде обрано республіканця, який вирішить припинити підтримку України з боку США, міністр сказав, що підтримка Києва з боку Лондона є "водонепроникною" та назвав це питання спекулятивним.

"До того, як ми побачимо, що станеться на виборах кандидата від республіканців, ще далеко, але ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з нашими друзями в Україні", – запевнив Шаппс.

Він погодився зі словами президента України Володимира Зеленського, що насправді американці бачать, що це в їхніх інтересах та в інтересах світу, щоб Україна залишалася демократичною країною.

"Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вторгнутися в сусідню країну, а потім просуватися на захід. І дуже важливо, щоб Путін не зміг безкарно вдертися до демократичного сусіда. І саме тому Британія стояла твердо (на захисті України), і ми будемо продовжувати це робити", – підсумував Шаппс.

Раніше колишній президент США і найпопулярніший потенційний кандидат від Республіканської партії на виборах 2024 року Дональд Трамп заявив, що йому "сподобалась" схвальна оцінка його намірів урегулювати повномасштабне вторгнення Росії в Україну від російського диктатора Владіміра Путіна.

Перед цим експрезидент США ухилявся від відповіді, чи хоче перемоги України, та відмовився називати Путіна воєнним злочинцем.

Він також заявив, що Штати надають Україні занадто багато зброї.