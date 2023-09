Трампу сподобалось, як Путін похвалив його "мирний план"

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що йому "сподобалась" схвальна оцінка його намірів урегулювати повномасштабне вторгнення Росії в Україну від російського диктатора Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Трамп сказав в інтерв’ю NBC News.

Колишній президент США неодноразово говорив, що в разі переобрання у 2024 році вирішить війну Росії проти України "за 24 години", але відмовляється пояснювати, як саме, аби не "втратити всі свої козирі".

На питання, як він оцінює слова Путіна, якого "не може не тішити" прагнення Трампа вирішити війну проти України, експрезидент США заявив: "Мені подобається, що він це сказав, тому що це означає, що я кажу правду".

WELKER: Given that Putin has bombed maternity wards, do you welcome his support?



TRUMP: I had a very good relationship with him



