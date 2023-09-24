В Британии обещают быть рядом с Украиной независимо от результатов выборов в США

Великобритания продолжит стоять "бок о бок" с Украиной независимо от результатов выборов в Соединенных Штатах в следующем году.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью воскресной программе BBC, сообщает CNN.

В ответ на вопрос, что будет делать Великобритания, если президентом будет избран республиканец, который решит прекратить поддержку Украины со стороны США, министр сказал, что поддержка Киева со стороны Лондона является "водонепроницаемой" и назвал этот вопрос спекулятивным.

"До того, как мы увидим, что произойдет на выборах кандидата от республиканцев, еще далеко, но мы продолжим стоять бок о бок с нашими друзьями в Украине", – заверил Шаппс.

Он согласился со словами президента Украины Владимира Зеленского, что на самом деле американцы видят, что это в их интересах и в интересах мира, чтобы Украина оставалась демократической страной.

"Мы знаем, что происходит, когда мы позволяем тирану вторгнуться в соседнюю страну, а затем продвигаться на запад. И очень важно, чтобы Путин не смог безнаказанно вторгнуться к демократическому соседу. И именно поэтому Британия стояла твердо (на защите Украины), и мы будем продолжать это делать", – подытожил Шаппс.

Ранее бывший президент США и самый популярный потенциальный кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года Дональд Трамп заявил, что ему "понравилась" одобрительная оценка его намерений урегулировать полномасштабное вторжение России в Украину от российского диктатора Владимира Путина.

Перед этим экс-президент США уклонялся от ответа, хочет ли победы Украины, и отказался называть Путина военным преступником.

Он также заявил, что Штаты предоставляют Украине слишком много оружия.