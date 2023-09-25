Партія експрем’єра Словаччини хоче імпічменту президентки через події 2-річної давнини

Партія Smer-SD колишнього прем’єра Словаччини Роберта Фіцо в разі перемоги на парламентських виборах 30 серпня хоче ініціювати імпічмент президентки Зузани Чапутової через її зустріч із генпрокурором у серпні 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке видання Pravda.

Партія Фіцо стверджує, що Чапутова під час зустрічі з тодішнім генпрокурором Словаччини Марошем Жилінкою у серпні 2021 року нібито хотіла вплинути на справу переслідування колишнього начальника поліції Петра Коваржика.

Про зустріч Чапутової та Жилінки останній розповів на нещодавній пресконференції. У Smer-SD заявили, що вона начебто була свідченням покривання людини, яка "чинила звірства проти словацької опозиції".

Політсила хоче подати заяву про імпічмент після установчої сесії парламенту, яка має відбутися протягом 30 днів після оголошення результатів виборів. Рішення про імпічмент ухвалює парламент мінімум 90 голосами, після чого воно потрапляє до Конституційного суду Словаччини.

Сама Чапутова заперечила будь-який вплив на кримінальну справу Коваржика й звинуватила Фіцо у брехні для його передвиборної кампанії.

Її канцелярія пояснила, що зустріч президентки Словаччини з генпрокурором були спробою врегулювати напружені відносини між ними. Там також нагадали, що Чапутова вже подала до суду на Фіцо за наклеп.

Майже всі соціологічні опитування прогнозують, що партія Роберта Фіцо Smer-SD посяде перше місце на дострокових парламентських виборах, отримавши близько 20% голосів. Після цього Фіцо потребуватиме підтримки інших партій, щоб сформувати уряд.

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