Партия экс-премьера Словакии хочет импичмента президента из-за событий 2-летней давности

Партия Smer-SD бывшего премьера Словакии Роберта Фицо в случае победы на парламентских выборах 30 августа хочет инициировать импичмент президента Зузаны Чапутовой из-за ее встречи с генпрокурором в августе 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание Pravda.

Партия Фицо утверждает, что Чапутова во время встречи с тогдашним генпрокурором Словакии Марошем Жилинкой в августе 2021 года якобы хотела повлиять на дело преследования бывшего начальника полиции Петра Коваржика.

О встрече Чапутовой и Жилинки последний рассказал на недавней пресс-конференции. В Smer-SD заявили, что она якобы была свидетельством покрывания человека, который "совершал зверства против словацкой оппозиции".

Политсила хочет подать заявление об импичменте после учредительной сессии парламента, которая должна состояться в течение 30 дней после объявления результатов выборов. Решение об импичменте принимает парламент минимум 90 голосами, после чего оно попадает в Конституционный суд Словакии.

Сама Чапутова отрицает какое-либо влияние на уголовное дело Коваржика и обвинила Фицо во лжи для его предвыборной кампании.

Ее канцелярия объяснила, что встреча президента Словакии с генпрокурором были попыткой урегулировать напряженные отношения между ними. Там также напомнили, что Чапутова уже подала в суд на Фицо за клевету.

Почти все социологические опросы прогнозируют, что партия Роберта Фицо Smer-SD займет первое место на досрочных парламентских выборах, получив около 20% голосов. После этого Фицо потребуется поддержка других партий, чтобы сформировать правительство.

Читайте объяснение о том, кто может остановить победу антиукраинских сил на выборах в Словакии.

Смотрите видео "ЕП" о 12 топ-политиках Словакии, где мы весело, но всерьез рассказываем о тех, кто является союзником Путина, а кто – настоящим другом Украины.