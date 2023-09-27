Правительство Чехии одобрило покупку 24 истребителей F-35 за 5,6 млрд долларов

В среду правительство Чехии одобрило закупку 24 истребителей последнего поколения F-35 стоимостью 106 миллиардов крон (5,62 млрд долларов).

Об этом сообщил премьер-министр Петр Фиала, отметив, что это решение на десятилетия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

В будущем американские истребители заменят самолеты Gripen, которые Чехия арендовала до 2027 года.

Первые машины пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II в самой современной версии Block 4 чешская армия должна получить в 2029 году, а все – до 2035 года. По словам Фиалы, закупка будет финансироваться из бюджета Министерства обороны.

"Сравнивая возможности самолетов и срок их службы с ценой, лучшего решения для выполнения задач тактической авиации Сухопутных войск Чешской Республики на ближайшие десятилетия не существует. Это говорит нашим союзникам, что мы серьезно относимся к обороне нашей страны и что они могут на нас рассчитывать", – заявил премьер-министр.

"Система F-35 означает не только приобретение самолетов. Это фундаментальный технологический скачок для развития армии, а также для чешской экономики и научно-технической сферы, потому что F-35 также означает доступ к самым современным технологиям на планете", – добавил он.

"Сейчас не пора для временных решений" – сказала министр обороны Яна Чернохова по поводу приобретения самолетов.

По ее словам, жизненный цикл машин рассчитан как минимум до 2069 года. Закупка обойдется в 106 миллиардов крон, еще 44 миллиарда будет стоить подготовка к их эксплуатации.

В среднем эта сумма составит менее 7,3 процента запланированных годовых расходов на оборону.

В стоимость также входит оборудование, такое как ракеты класса "воздух-воздух" или "воздух-земля", обучение экипажей и необходимое учебное оборудование или запасные части для обеспечения жизненного цикла.

В конце августа Госдеп США одобрил продажу Чехии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования в рамках сделки на 5,62 млрд долларов.

Румыния также планирует приобрести 32 истребителя F-35 у американского производителя Lockheed Martin за 6,5 млрд долларов.

Напомним, 15 сентября в Данию прибыли первые истребители F-35, которые должны заменить предназначенные для Украины F-16.