Кулеба прогнозує більше “дратівливих заяв” від політиків у США з наближенням виборів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що неприємні для України заяви частини американських політиків є очікуваними в умовах наближеня виборів і слід готуватися, що їх стане ще більше.

Про це він сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що заяви, у яких американські політики ставлять під сумнів необхідність підтримувати Україну, є природним явищем в умовах наближення виборів.

"Безумовно, і в Республіканській, і в Демократичній партії є голоси, які кажуть, що США треба вийти з цієї історії. Але вони перебувають в абсолютній меншості. Утім, зрозуміло, що чим далі буде розгортатися виборча кампанія, тим більше ми будемо чути заяв, які нас будуть дратувати. Тому що це вибори, і ті, хто йдуть проти нинішньої влади, мають критикувати нинішню владу. Такий закон… Але головне, щоб рішення на користь безпеки України і світу продовжували ухвалюватися", – зазначив міністр закордонних справ.

Кулеба зазначив, що республіканці у США, зокрема у Палаті представників, не є однорідною групою: це умовні "рейганісти" та умовні "трампісти".

"Ми розуміємо, що "рейганівське" крило – це якраз такі беззастережні проукраїнські яструби. Трампісти знаходяться більше в контексті наступних виборів. Але вони, їх мейнстрім-частина, не ставлять під сумнів необхідність підтримки України. Вони просто пов'язують її продовження з ще більшою прозорістю, із ще більшою ефективністю використання ресурсів, які надають США", – заначив він.

За його словами, проблеми з ухваленням тимчасового бюджету США з коштами для України поки не впливають на допомогу Україні, але у майбутньому для сталої підтримки це рішення потрібно ухвалювати.

"Ви, до речі, бачили, що буквально через два дні після зустрічі з президентом Зеленським спікер Маккарті оголосив, що 300 мільйонів для України залишаться в бюджетній пропозиції. Хоча напередодні візиту були намагання виключити ці 300 мільйонів з бюджетного запиту. Тому я в США побачив і відчув глибоке розуміння важких наслідків для глобальної безпеки у разі припинення підтримки України", – додав Кулеба.

Нагадаємо, у Держдепі США запевнили, що Вашингтон спроможний продовжувати надавати військову й безпекову допомогу Києву і у разі тимчасової зупинки роботи уряду.

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