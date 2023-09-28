Кулеба прогнозирует больше "раздражающих заявлений" из США с приближением выборов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что неприятные для Украины заявления части американских политиков ожидаемы в условиях приближения выборов и нужно готовиться к тому, что их станет еще больше.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Кулеба назвал заявления, в которых американские политики ставят под сомнение необходимость поддерживать Украину, естественным явлением в условиях приближения выборов.

"Безусловно, и в Республиканской, и в Демократической партии есть голоса, которые говорят, что США надо выйти из этой истории. Но они в абсолютном меньшинстве. Впрочем, понятно, что чем дальше будет разворачиваться избирательная кампания, тем больше мы будем слышать заявлений, которые нас будут раздражать. Потому что это выборы, и те, кто идет против нынешней власти, должны критиковать нынешнюю власть. Такой закон...

Но главное, чтобы решения в пользу безопасности Украины и мира продолжали приниматься", – отметил министр иностранных дел.

Кулеба отметил, что республиканцы в США, в частности в Палате представителей, не являются однородной группой: это условные "рейганисты" и условные "трамписты".

"Мы понимаем, что "рейгановское" крыло – это как раз такие безоговорочные проукраинские ястребы. Трамписты находятся больше в контексте следующих выборов. Но они, их мейнстрим-часть, не ставят под сомнение необходимость поддержки Украины. Они просто связывают ее продолжение с еще большей прозрачностью, с еще большей эффективностью использования ресурсов, которые предоставляют США", – отметил он.

По его словам, проблемы с принятием временного бюджета США со средствами для Украины пока не влияют на помощь Украине, но в будущем для устойчивой поддержки это решение нужно принимать.

"Вы, кстати, видели, что буквально через два дня после встречи с президентом Зеленским спикер Маккарти объявил, что 300 миллионов для Украины останутся в бюджетном предложении. Хотя накануне визита были попытки исключить эти 300 миллионов из бюджетного запроса. Поэтому я в США увидел и почувствовал глубокое понимание тяжелых последствий для глобальной безопасности в случае прекращения поддержки Украины", – добавил Кулеба.

Напомним, в Госдепе США заверили, что Вашингтон способен продолжать оказывать военную помощь Киеву и в случае временной остановки работы правительства.

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