НАТО, як і раніше, не бачить ознак навмисної атаки РФ по Румунії

Після третього випадку, коли Румунія повідомила про ідентифікацію фрагментів безпілотників на своїй території, у НАТО заявили, що в Альянсу немає інформації про навмисну атаку Росії.

Про це у середу заявив речник Альянсу, повідомляє "Європейська правда".

Речник зазначив, що на засіданні Північноатлантичної ради в середу посол Румунії поінформував членів НАТО про продовження атак Росії на українську портову інфраструктуру поблизу Румунії.

Він поінформував членів Альянсу про те, що фрагменти безпілотників, схожих на ті, що використовує Росія, вже втретє були виявлені на румунській території.

"Румунська влада залишається напоготові і проводить повне розслідування. НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисну атаку Росії на територію членів Альянсу", – заявив представник.

Він підкреслив, що НАТО солідарний з Румунією, а генеральний секретар Єнс Столтенберг розмовляв на вихідних з румунським президентом Клаусом Йоганнісом, і Альянс "продовжує стежити за ситуацією в тісному контакті з румунською владою".

Після перших двох випадків з віднайденням уламків дронів у Румунії у НАТО також заявляли, що не бачать ознак навмисного нападу Росії на румунську територію.

13 вересня у прикордонному з Україною жудці Тульча в Румунії знайшли нові уламки, схожі на фрагменти безпілотника, цього разу за 14 кілометрів від кордону.

Також в ніч на 13 вересня мешканці румунських сіл у цьому районі вперше отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників на українські міста над Дунаєм.

Румунія вчергове викликала очільника російської дипломатичної місії до Міністерства закордонних справ у зв’язку зі знайденими уламками.