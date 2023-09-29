Топ-генерал Румынии: РФ глушит GPS кораблей в наших территориальных водах

Начальник Генштаба Румынии Даниэль Петреску заявил, что Россия активно и постоянно глушит GPS-связь кораблей в румынских территориальных водах, что вызывает риск столкновений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил на Евроатлантическом форуме устойчивости в Бухаресте, сообщает Romania Journal.

По его словам, война РФ против Украины фундаментально дестабилизировала Черноморский регион и вызвала чувство незащищенности среди прибрежных стран, что повлияло на среду безопасности.

"Мы очень хорошо чувствуем это противостояние, особенно на восточном фланге НАТО и особенно в регионе Черного моря, которое стало зоной военных операций РФ", – отметил Петреску.

Он напомнил, что из черноморского региона запускаются ракеты в сторону Украины для атак на ее гражданскую или военную инфраструктуру, поэтому война в Украине будет продолжать порождать региональную нестабильность и риски для безопасности Румынии и региона.

"Существует постоянный риск, связанный с увеличением вероятности инцидентов на границах НАТО и вызванный возможностью промахов определенных дронов или ракет. Румынская инфраструктура или коммерческие суда в территориальных водах Румынии могут быть ошибочно поражены", – предостерег Петреску.

Начальник Генштаба армии заявил, что в этом контексте Румыния должна иметь подход, который приведет к повышению устойчивости румынского общества перед лицом новых угроз путем поддержки населения в отношении к НАТО и США, в частности, присутствия войск НАТО в Румынии, бюджета, выделяемого на оборону, а также развития национальных оборонных программ и оперативной совместимости с американской армией.

Ранее сообщалось, что Румыния перемещает системы противовоздушной обороны ближе к своим селам на Дунае, граничащим с Украиной, из-за инцидентов с падением беспилотников, которыми РФ атакует украинскую территорию.

После третьего случая, когда Румыния сообщила об идентификации фрагментов беспилотников на своей территории, в НАТО заявили, что у Альянса нет информации о преднамеренной атаке России.

Из-за угрозы для населения Румыния начала строить укрытия в приграничных с Украиной районах, а жители получили первые оповещения тревоги во время очередной воздушной атаки РФ на украинские порты над Дунаем.