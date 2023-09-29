ЗМІ: Румунія посилює ППО після інцидентів із падінням російських дронів

Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до своїх сіл на Дунаї, що межують з Україною, через інциденти з падінням безпілотників, якими РФ атакує українську територію.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо агентству Reuters від двох джерел у оборонному секторі Румунії.

Як розповіли джерела видання, у цьому районі також з'являться додаткові військові спостережні пости та патрулі.

"Ці заходи разом із розгортанням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширенням забороненої для польотів зони є ознакою зростаючого занепокоєння в Румунії щодо того, що війна в Україні може перекинутися на їх територію", – йдеться у матеріалі.

Незабаром після виходу з Чорноморської зернової ініціативи 17 липня Росія почала націлюватися на українські порти та склади вздовж Дунаю. Після час цих атак на території Румунії неоднразов знаходили уламки дронів.

Після третього випадку, коли Румунія повідомила про ідентифікацію фрагментів безпілотників на своїй території, у НАТО заявили, що в Альянсу немає інформації про навмисну атаку Росії.

Через загрози для населення Румунія почала будувати укриття у прикордонних з Україною районах, а мешканці отримали перші сповіщення тривоги під час чергової повітряної атаки РФ на українські порти над Дунаєм.