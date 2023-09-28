Італія заблокувала політичну згоду на міграційну реформу ЄС

Міністри внутрішніх справ ЄС на зустрічі в четвер не змогли досягти політичної згоди щодо реформи міграційної політики об’єднання через позиції Італії, яка висловила застереження щодо запропонованого варіанта.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Політична згода на міграційну реформу ЄС була очікуваною з огляду на те, що напередодні свою згоду на неї дала Німеччина. Суто математично це означало наявність більшості голосів для позитивного рішення.

Але троє дипломатів ЄС на умовах анонімності розповіли Politico, що без підтримки Італії – країни, на яку припадає значна частка нелегальних мігрантів – будь-яка угода щодо міграції політично неможлива.

Іспанія, яка головує в Раді Євросоюзу, під кінець дискусії запропонувала додаткові формулювання щодо захисту прав людини у відповідь на занепокоєння німецьких "Зелених". Саме вони й спонукали Італію відкласти негайне ухвалення рішення.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоханссон, тим не менш, висловила впевненість, що постійні представники ЄС схвалять угоду щодо міграційної реформи, а в Євросоюзі "дуже близькі до того, щоб знайти остаточне рішення за кілька днів".

Суперечка щодо міграційного пакту ЄС почалася ще в червні, коли його попередньо схвалили міністри внутрішніх справ держав-членів.

Новий регламент передбачає створення нової системи "обов'язкової солідарності", яка надасть державам-членам ЄС три варіанти поводження з новоприбулими мігрантами: прийняти певну кількість шукачів притулку на своїй території, заплатити 20 тисяч євро за кожного мігранта, якому притулку не дали, або фінансувати оперативну підтримку, наприклад інфраструктуру і транспорт.

Каменем спотикання стало питання так званого кризового регулювання, яке окремі держави – як-то Німеччина – вважають таким, що дозволило б країнам-членам ЄС неприйнятно знизити стандарти захисту мігрантів у разі їх особливо сильного напливу.

Минулого тижня Європарламент через відсутність руху в цьому питанні оголосив, що заблокує інші частини переговорів щодо запланованої реформи. Затримки в її запровадженні є особливо критичними з огляду на наближення виборів до Європарламенту у червні 2024 року.