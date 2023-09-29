Германия, Польша и Чехия создают рабочую группу для противодействия нелегальной миграции

Министры внутренних дел Германии, Польши и Чехии достигли договоренности о создании совместной рабочей группы, которая будет работать под эгидой Европола, для эффективной борьбы с "бесчеловечной контрабандой".

Об этом в пятницу объявила глава немецкого МВД Нэнси Фезер, сообщает "Европейская правда".

Совместная оперативная группа, которую Фезер будет координировать с министрами внутренних дел Чехии Витом Ракушаном и Польши Мариушем Каминьским, будет действовать под эгидой программы Европола EMPACT по противодействию криминальным угрозам.

В ее рамках немецкая, чешская и польская полиция будут работать вместе на территориях друг друга, чтобы противодействовать нелегальной иммиграции и выявлять пути незаконного ввоза людей.

"Вместе мы хотим положить конец жестокому бизнесу банд торговцев людьми, которые получают максимальную прибыль от бедственного положения людей и переправляют их через границы опасным для жизни способом", – цитирует Фезер ее ведомство.

Напомним, на этой неделе Германия усилила проверки на границах с Польшей и Чехией, чтобы бороться с тайным проездом нелегальных мигрантов. Польша, со своей стороны, начала проверки на границе со Словакией.

Накануне министры внутренних дел стран ЕС не смогли достичь договоренности по реформе миграционной политики объединения из-за позиции Италии, которая выразила предостережение относительно предложенного варианта.