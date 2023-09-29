Один із лідерів косовських сербів зізнався в участі у нападі на півночі Косова

Підозрюваний косовською владою Мілан Радочич – віцепрезидент провідної політсили косовських сербів, партії "Сербський список" – взяв на себе всю відповідальність за збройний напад в селі Баньська у Косові.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у листі, який зачитав його адвокат Горан Петронієвич на пресконференції, що відбулася в п'ятницю у Белграді, повідомляє KOHA.

Радочич зізнався, що 24 вересня, у день нападу на косовську поліцію, він був у селі Баньска, а також запевнив, що ніхто з інших політичних лідерів косовських сербів та керівництво Сербії не причетні до цих подій.

"Причиною нашого повернення було заохотити сербський народ з цієї території протистояти терору режиму (прем'єра Косова Альбіна) Курті, захистити наших людей, які щодня піддаються цьому терору, і створити умови для здійснення мрії про свободу мого народу на півночі Косова та Метохії", – йдеться в листі.

За словами Радочича, він особисто здійснив усі матеріально-технічні приготування для організації спротиву косовських сербів проти влади Приштини.

"Я не повідомляв про це нікого з урядових структур Сербії, ані з місцевих політичних структур на півночі Косова та Метохії, а також не отримував від них жодної допомоги, тому що ми мали різні погляди на попередні методи протистояти терору Курті", – підкреслив він.

Радочич також оголосив про відставку з посади віцепрезидента провідної партії "Сербський список".

Раніше повідомлялося, що поліція Косова у п'ятницю проводить рейди на півночі в межах розслідування нещодавньої стрілянини між поліціянтами та озброєними нападниками, в результаті якої загинув один косовський правоохоронець.

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Прем'єр Косова Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників убиті, шістьох вдалося затримати.

Косово звинуватило Сербію в озброєнні групи нападників. Ці події створили новий виток напруги в і без того напружених відносинах Косова та Сербії, які ворогують з часу війни між сербськими військами та етнічними албанськими повстанцями наприкінці 1990-х років.

Детально про останні події читайте у статті: Сербія штовхає до війни: що стоїть за спробою розморозити бойові дії в Косові.