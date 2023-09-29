Один из лидеров косовских сербов признался в участии в нападении на севере Косово

Подозреваемый косовскими властями Милан Радочич – вице-президент ведущей политсилы косовских сербов, партии "Сербский список" – взял на себя всю ответственность за вооруженное нападение в селе Баньска в Косово.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в письме, которое зачитал его адвокат Горан Петрониевич на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу в Белграде, сообщает KOHA.

Радочич признался, что 24 сентября, в день нападения на косовскую полицию, он был в селе Баньска, а также заверил, что никто из других политических лидеров косовских сербов и руководство Сербии не причастны к этим событиям.

"Причиной нашего возвращения было поощрить сербский народ с этой территории противостоять террору режима (премьера Косова Альбин) Курти, защитить наших людей, которые ежедневно подвергаются этому террору, и создать условия для осуществления мечты о свободе моего народа на севере Косово и Метохии", – говорится в письме.

По словам Радочича, он лично осуществил все материально-технические приготовления для организации сопротивления косовских сербов против властей Приштины.

"Я не сообщал об этом никому из правительственных структур Сербии, ни из местных политических структур на севере Косово и Метохии, а также не получал от них никакой помощи, потому что мы имели разные взгляды на предыдущие методы противостоять террору Курти", — подчеркнул он.

Радочич также объявил об отставке с должности вице-президента ведущей партии "Сербский список".

Ранее сообщалось, что полиция Косово в пятницу проводит рейды на севере в рамках расследования недавней стрельбы между полицейскими и вооруженными нападающими, в результате которой погиб один косовский правоохранитель.

Напомним, в ночь на воскресенье стало известно, что на севере Косова в селе Баньска был убит косовский полицейский, еще один получил ранения.

Премьер Косова Альбин Курти впоследствии заявил, что в селе проводится силовая операция против по меньшей мере 30 вооруженных людей. К вечеру Приштина сообщала, что трое нападавших убиты, шестерых удалось задержать.

Косово обвинило Сербию в вооружении группы нападавших. Эти события создали новый виток напряжения в и без того напряженных отношениях Косова и Сербии, которые враждуют со времени войны между сербскими войсками и этническими албанскими повстанцами в конце 1990-х годов.

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