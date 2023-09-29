Поліція Косова проводить рейд на півночі після резонансної стрілянини

Поліція Косова у п'ятницю проводить рейди на півночі в межах розслідування нещодавньої стрілянини між поліцейськими та озброєними нападниками, в результаті якої загинув один косовський правоохоронець.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на KOHA.

"Поліція Косова виконує розпорядження компетентного суду щодо перевірок у п’яти місцях у трьох муніципалітетах на півночі Косова. Ці операції проводять у зв’язку з нещодавніми подіями, які сталися в селі Баньска", – поінформували правоохоронці.

Як зазначили в поліції, ці контрольні накази виконуються в координації з місією ЄС у Косові EULEX і миротворчими силами KFOR, що діють під егідою НАТО.

Спеціальний прокурор Наїм Абазі заявив, що рейди проводять в основному на території, яка вже була ідентифікована як власність підозрюваного Мілана Радоїчича – віцепрезидента партії "Сербський список", провідної політсили косовських сербів.

Наразі правоохоронці не повідомляють, що саме було виявлено під час рейдів.

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Прем'єр Косова Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників убиті, шістьох вдалося затримати.

Косово звинуватило Сербію в озброєнні групи нападників. Ці події створили новий виток напруги в і без того напружених відносинах Косова та Сербії, які ворогують з часу війни між сербськими військами та етнічними албанськими повстанцями наприкінці 1990-х років.

Детально про останні події читайте у статті: Сербія штовхає до війни: що стоїть за спробою розморозити бойові дії в Косові.