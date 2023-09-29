Сербське видання отримало погрози через висвітлення сутичок у Косові

Сербське щоденне видання Danas та його редактор отримали погрози після того, як президент країни засудив їхнє висвітлення нещодавніх сутичок у Косові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Співробітники видання знайшли відповідні листівки на вході до редакції у четвер. На них був колаж головного редактора Драголюба Дражі Петровича з відомим командиром косовських сепаратистів Адемом Джашарі, вбитим сербськими силами у 1998 році.

"Ти не Дража, ти – Адем", – йдеться в заголовку листівки, що імітує обкладинку видання. Листівка підписана ультраправим рухом "Наші".

RTS

"Я розглядаю це як загрозу. Вона спрямована проти наших журналістів, тому що ми займаємо політично незалежну позицію і професійно висвітлюємо те, що відбувається в Косові", – зазначив Петрович.

У середу ввечері президент Сербії Александар Вучич під час прямого телевізійного ефіру розкритикував висвітлення виданням сутичок у Косові, звинуватив Danas у тому, що воно працює на знищення Сербії.

Того дня на першій шпальті видання був Мілан Радойчич – лідер косовських сербів, якого Приштина звинувачує в тому, що він очолював бойовиків під час сутичок. Видання описало його як "бізнесмена під захистом Вучича".

Нагадаємо, в ніч на неділю стало відомо, що на півночі Косова у селі Баньска був убитий косовський поліцейський, ще один отримав поранення.

Прем'єр Косова Альбін Курті згодом заявив, що у селі проводиться силова операція проти щонайменше 30 озброєних людей. Надвечір Приштина повідомляла, що троє нападників убиті, шістьох вдалося затримати.

Косово звинуватило Сербію в озброєнні групи нападників. Ці події створили новий виток напруги в і без того напружених відносинах Косова та Сербії, які ворогують з часу війни між сербськими військами та етнічними албанськими повстанцями наприкінці 1990-х років.

Детально про останні події читайте у статті: Сербія штовхає до війни: що стоїть за спробою розморозити бойові дії в Косові.