Президент Грузии: Если Украина не устоит, РФ нападет на нас или страны Балтии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Россия нападет на Грузию или страны Балтии, если Украина не устоит.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в интервью литовскому телеканалу LRT.

По ее словам, под угрозой вся Европа, сама демократия и ее будущее. Она назвала важнейшей битву, которая сейчас ведется в Украине, добавив, что Украина выиграет эту битву, поскольку Киев сопротивлялся так долго, что остальному миру это казалось невозможным.

"Чья очередь наступит? Нас или вас. Вы уже сказали нам, что мы следующие, если Россия не остановится на Украине. В нашей стране на оккупированных территориях находятся российские военные базы", – пояснила Зурабишвили.

По мнению президента Грузии, первый раунд лидер РФ Владимир Путин уже проиграл, и теперь необходимо, чтобы победила Украина, что, считает она, приведет всех к победе и поможет обеспечить мир и стабильность

"Стойкость и мужество, которые демонстрируют Украина и ее президент, показывают всему миру, что они способны противостоять военной мощи России, противостоять российской армии, унизить российскую армию. Потому что все, что происходит – смена военачальников, бесконечные изменения военной стратегии, дело Пригожина – показывает, что российский президент не смог реализовать те амбиции, которые он ставил перед собой, и продолжает не военную войну, а войну по типу КГБ", — добавила Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отправилась в очередное европейское турне, которое не одобрило правительство страны.

Напомним, в конце августа стало известно, что правительство Грузии не дало согласия на около десятка визитов президента, запланированных на следующие месяцы.

Несмотря на это 31 августа Саломе Зурабишвили все равно вылетела в ЕС, анонсировав начало турне за предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Правящая партия после того пригрозила ей импичментом за нарушение конституции, но вскоре признала, что не имеет для этого достаточно голосов в парламенте. Саломе Зурабишвили за последнюю неделю встречалась с президентами Франции и Германии и президетом Евросовета.

В ответ Зурабишвили заявила, что планирует продолжить зарубежные визиты, на которые правительство не дало ей согласия и за которые угрожает процедурой импичмента.

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