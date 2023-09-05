Один з білоруських прикордонників зайшов на територію Польщі, коли намагався випиляти дірку у паркані на кордоні, а з наближенням польських колег втік.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на джерела повідомляє RMF24.

Cистеми спостереження на польсько-білоруському кордоні зафіксували, як прикордонник у формі, балаклаві та зі зброєю зайшов на територію Польщі в районі села Дубичі Церковні, намагаючись пропиляти дірку у паркані. На місце вирушив польський патруль. Побачивши його, білоруський солдат втік.

Спиляти паркан йому не вдалося, він лише трохи пошкоджений.

Оскільки паркан розташований вже з польської сторони кордону, прикордонники склали рапорт щодо проникнення білоруського службовця на територію Польщі.

За інформацією RMF FM, це перший доведений випадок, коли зрізанням паркану займалася людина у формі. До того подібні дії фіксували неодноразово, проте з боку людей у цивільному одязі – ймовірно, також перевдягнених прикордонників Білорусі.

Тиждень тому у цьому ж районі група "агресивно налаштованих іноземців" закидала польських прикордонників камінням з боку Білорусі.

Польські прикордонники оголосили, що за останню добу зафіксували 95 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі; близько 30 людей, побачивши прикордонників, самі повернулися назад. Ще шістьох, громадян Сомалі та Афганістану, затримали з польського боку.

W dn.04.09 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾95 cudzoziemców m. in.ob.Libii i Jemenu,w tym 27 osób na widok patroli🇵🇱zawróciło na🇧🇾#PSGBiałowieża zatrzymano 6 ob.Somalii i 2 ob.Afganistanu, którzy przeprawili się nielegalnie na stronę🇵🇱przez #LeśnaPrawa#ZielonaGranica pic.twitter.com/8nU86tQ1Th — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 5, 2023

Нагадаємо, Латвія скасувала відпустки для прикордонників через загрозу з Білорусі.

На початку серпня латвійські посадовці казали, що білоруські служби беруть участь у псуванні загороджень на кордоні, щоб допомагати мігрантам потрапляти до Латвії.