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Білоруський прикордонник зайшов на територію Польщі: спилював паркан – ЗМІ

Вівторок, 5 вересня 2023, 13:25

Один з білоруських прикордонників зайшов на територію Польщі, коли намагався випиляти дірку у паркані на кордоні, а з наближенням польських колег втік. 

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на джерела повідомляє RMF24. 

Cистеми спостереження на польсько-білоруському кордоні зафіксували, як прикордонник у формі, балаклаві та зі зброєю зайшов на територію Польщі в районі села Дубичі Церковні, намагаючись пропиляти дірку у паркані. На місце вирушив польський патруль. Побачивши його, білоруський солдат втік. 

На кордоні Латвії за останні дні розвернули майже 130 нелегальних мігрантів

Спиляти паркан йому не вдалося, він лише трохи пошкоджений. 

Оскільки паркан розташований вже з польської сторони кордону, прикордонники склали рапорт щодо проникнення білоруського службовця на територію Польщі. 

За інформацією RMF FM, це перший доведений випадок, коли зрізанням паркану займалася людина у формі. До того подібні дії фіксували неодноразово, проте з боку людей у цивільному одязі  – ймовірно, також перевдягнених прикордонників Білорусі. 

Тиждень тому у цьому ж районі група "агресивно налаштованих іноземців" закидала польських прикордонників камінням з боку Білорусі.

Польські прикордонники оголосили, що за останню добу зафіксували 95 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі; близько 30 людей, побачивши прикордонників, самі повернулися назад. Ще шістьох, громадян Сомалі та Афганістану, затримали з польського боку.  

Нагадаємо, Латвія скасувала відпустки для прикордонників через загрозу з Білорусі.

На початку серпня латвійські посадовці казали, що білоруські служби беруть участь у псуванні загороджень на кордоні, щоб допомагати мігрантам потрапляти до Латвії.   

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