60 мігрантів атакували польських прикордонників з боку Білорусі

Група з 60 мігрантів скоїла напад на польських прикордонників на кордоні з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Прикордонна служба Польщі.

Відомство заявило, що на ділянці застави Дубіче-Церкевне 28 серпня група "агресивно налаштованих іноземців" закидала польських прикордонників камінням з боку Білорусі.

"На місце події направили спеціальний автомобіль Tajfun з водометами. Після прибуття машини група відійшла в Білорусь, водомети не застосовували", – йдеться в повідомленні.

Wczoraj tj.28.08 na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne agresywna grupa 60 cudzoziemców po stronie🇧🇾rzucała kamieniami w służby🇵🇱

Do zdarzenia skierowano pojazd specjalny #Tajfun wyposażony w armatki wodne. Po przyjeździe pojazdu grupa wycofała się na🇧🇾, armatki wodne nie były używane. pic.twitter.com/47dycdpaVv — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 29, 2023

Раніше повідомлялося, що більшість поляків не відчувають небезпеки у зв’язку з потенційними загрозами з боку сусідніх Росії та Білорусі.

Нагадаємо, минулого тижня Польща оголосила про створення підрозділу спецпризначенців для захисту критичної інфраструктури.

Напередодні Польща і держави Балтії погодили умови для закриття кордону з Білоруссю.