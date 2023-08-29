60 мігрантів атакували польських прикордонників з боку Білорусі
Вівторок, 29 серпня 2023, 12:02
Група з 60 мігрантів скоїла напад на польських прикордонників на кордоні з Білоруссю.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує Прикордонна служба Польщі.
Відомство заявило, що на ділянці застави Дубіче-Церкевне 28 серпня група "агресивно налаштованих іноземців" закидала польських прикордонників камінням з боку Білорусі.
"На місце події направили спеціальний автомобіль Tajfun з водометами. Після прибуття машини група відійшла в Білорусь, водомети не застосовували", – йдеться в повідомленні.
Wczoraj tj.28.08 na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne agresywna grupa 60 cudzoziemców po stronie🇧🇾rzucała kamieniami w służby🇵🇱— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 29, 2023
Do zdarzenia skierowano pojazd specjalny #Tajfun wyposażony w armatki wodne. Po przyjeździe pojazdu grupa wycofała się na🇧🇾, armatki wodne nie były używane. pic.twitter.com/47dycdpaVv
Раніше повідомлялося, що більшість поляків не відчувають небезпеки у зв’язку з потенційними загрозами з боку сусідніх Росії та Білорусі.
Нагадаємо, минулого тижня Польща оголосила про створення підрозділу спецпризначенців для захисту критичної інфраструктури.
Напередодні Польща і держави Балтії погодили умови для закриття кордону з Білоруссю.