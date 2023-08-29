Укр Рус Eng

60 мігрантів атакували польських прикордонників з боку Білорусі

відео
Вівторок, 29 серпня 2023, 12:02

Група з 60 мігрантів скоїла напад на польських прикордонників на кордоні з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Прикордонна служба Польщі.

Відомство заявило, що на ділянці застави Дубіче-Церкевне 28 серпня група "агресивно налаштованих іноземців" закидала польських прикордонників камінням з боку Білорусі.

"На місце події направили спеціальний автомобіль Tajfun з водометами. Після прибуття машини група відійшла в Білорусь, водомети не застосовували", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що більшість поляків не відчувають небезпеки у зв’язку з потенційними загрозами з боку сусідніх Росії та Білорусі.

Нагадаємо, минулого тижня Польща оголосила про створення підрозділу спецпризначенців для захисту критичної інфраструктури. 

Напередодні Польща і держави Балтії погодили умови для закриття кордону з Білоруссю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.